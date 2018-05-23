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Маск пояснив, чому літаючі машини є страшною небезпекою для людей

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Ілон Маск
Ілон Маск / Фото з відкритих джерел

СЕО Tesla Ілон Маск вважає літаючі автомобілі поганою ідеєю, адже вони несуть серйозну загрозу для пішоходів. Про це він заявив на заході, присвяченому його стартапу The Boring Company.

Про це повідомляє CNET.

За словами Маска, такі машини можуть спрацювати як гільйотина для пішохода.

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"Там будуть мільйони таких машин, що літають всюди, і, неминуче, хтось не обслужить свою машину належним чином, і впаде, наприклад, покришка, і гільйотинує кого-небудь", – пояснив Маск.

Таким чином глава Tesla агітував за свою нову ідею Loop – новий вид міського транспорту в Лос-Анджелесі.

За задумом розробників, в Loop їздитимуть електричні капсули (у кожній зможуть поміститися 16 пасажирів). Максимальна швидкість капсул становитиме 241 км/год. Loop має доповнювати наявні транспортні системи і лінії громадського транспорту.

Як відомо, над розробкою літаючих автомобілів працюють кілька десятків компаній з усього світу. Наприклад, над такими проектами працюють аерокосмічні компанії Airbus і Boeing.

Що таке The Boring Company? Це інфраструктурна і тунельна компанія, яку заснував Ілон Маск. Вперше він заговорив про компанію, коли жалівся на корки в Лос-Анджелесі. Наразі компанія копає "тестову траншею" шириною 30 футів, довжиною 50 і 15 футів глибиною на території, де розміщені офіси SpaceX в Лос-Анжелесі.

Теги: Техно Ілон Маск Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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