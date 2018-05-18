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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Маск розповів деталі про швидкий та дешевий громадський транспорт від The Boring Company

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Маск розповів про Loop під Лос-Анджелесом
Маск розповів про Loop під Лос-Анджелесом / Фото з вільних джерел

Ілон Маск та директор The Boring Company Стів Девіс розповіли скільки вартуватиме квиток від центру Лос-Анджелеса в аеропорт на капсулі Loop. За словами Маска така подорож займе всього 8 хвилин, а квиток коштувати лише 1 долар.

Про це повідомляє "Економічна правда".

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Маск спільно з своєю The Boring Company будує під Лос-Анджелесом високошвидкісну підземну магістраль Loop, яку планують запустити поряд із метрополітеном. За словами підприємця, новий транспорт дозволить жителям міста подорожувати від центру міста до аеропорту всього за 8 хвилин. Варто зазначити, що одна капсула Loop вміщує до 16 осіб, квиток на неї обійдеться всього в 1 долар. На тестах капсули розганялися до декількох сотень кілометрів на годину, а їх середня швидкість складе близько 240 кілометрів на годину.

Метрополітен Лос-Анджелеса незабаром пообіцяв опублікувати подробиці партнерства з компанією Маска. А зараз The Boring Company в процесі узгодження першого тунелю під Лос-Анджелесом. Цей проект повинен стати першим кроком до 60-мильної тунельної мережі по всьому місту.

За словами директора компанії Стіва Девіса, тунель з Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, наприклад, може бути побудований за кілька тижнів,

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Разом з Маском і Девісом в ході зустрічі на сцені перебував равлик The Boring Company на ім'я Гері. За словами Маска, одна з цілей його компанії – бурити тунелі з такою ж швидкістю, з якою переміщається равлик.

 

Теги: Техно Штучний інтелект Ілон Маск Новини США
Джерело: 24 Канал
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