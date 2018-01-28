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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Маск сповістив дату запуску ракети, якою на орбіту возитимуть туристів

05:48, сьогодні 293 Читать новость на русском
Запуск ракети
Запуск ракети / Фото з відкритих джерел

Очільник SpaceX Ілон Маск сповістив, що перший запуск ракети-носія Falcon Heavy запланований на 6 лютого.

Про це Маск написав Twitter.

Він зазначив, що Falcon Heavy планують запускати зі стартового майданчика "Аполлона" 39A на мисі Канаверал.

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Додамо, Falcon Heavy зможе доставляти в космос вантаж масою до 57 тонн. Окрім того Falcon Heavy у парі з кораблем Dragon планують використати для запуску туристів навколо місячної орбіти.

Теги: LifeStyle SpaceX Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
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