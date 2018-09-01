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Маск влаштував екскурсію по заводу Tesla

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Маск влаштував екскурсію по заводу Tesla
Маск влаштував екскурсію по заводу Tesla / trendymen.ru

СЕО компанії Tesla Ілон Маск влаштував екскурсію по своєму підприємству. Як зауважили журналісти, виробництво тут максимально автоматизоване, також задіяний штучний інтелект.

Про це пише trendymen.ru.

При цьому кожен автомобіль Tesla шліфують вручну, після чого його відправляють до малярського цеху. Далі відбувається фарбування, сушка, встановлення вікон та внутрішня обробка.

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"Протягом всієї екскурсії увагу привертає грамотно вибудуваний робочий процес. Ось, що таке дійсно високотехнологічне виробництво: ні шуму, ні метушні – тільки продуктивність і результат", – пишуть ЗМІ.

Маск влаштував екскурсію по Tesla

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Ілон Маск Техно Штучний інтелект Tesla
Джерело: 24 Канал
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