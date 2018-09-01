Маск влаштував екскурсію по заводу Tesla

СЕО компанії Tesla Ілон Маск влаштував екскурсію по своєму підприємству. Як зауважили журналісти, виробництво тут максимально автоматизоване, також задіяний штучний інтелект.

Про це пише trendymen.ru.

При цьому кожен автомобіль Tesla шліфують вручну, після чого його відправляють до малярського цеху. Далі відбувається фарбування, сушка, встановлення вікон та внутрішня обробка.

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"Протягом всієї екскурсії увагу привертає грамотно вибудуваний робочий процес. Ось, що таке дійсно високотехнологічне виробництво: ні шуму, ні метушні – тільки продуктивність і результат", – пишуть ЗМІ.

Маск влаштував екскурсію по Tesla

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