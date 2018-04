Маск застерігає людство від розвитку штучного інтелекту: в чому полягає небезпека

Американський мільярдер, засновник SpaceX, Ілон Маск заявив, що рівень розвитку комп’ютерів несе більшу загрозу, ніж ядерні ігри Північної Кореї.

Так, Маск порівняв штучний інтелект із "викликанням диявола", яке рано чи пізно стане успішним. на думку мільярдера, ШІ може спровокувати третю світову війну, коли супер-інтелектуальні машини зможуть отримати доступ до основних сфер життя в світі. Окрім того, суперкомп’ютери можуть стати "безсмертним диктатором".

У документальному фільмі Кріса Пейна "Do you trust this computer?" ("Чи ти довіряєш цьому комп’ютерові?") Маск попереджає про небезпеку того, що розумні машини все відіграють дедалі більшу роль в нашому житті.

Адже комп'ютери накопичують все більше персональних даних, розвивають науку та медицину, і вже стоять на порозі створення нової форми суперінтелекту, майже без втручання у процес самих людей.

"Ми йдемо до цифрового суперінтелекту, який на порядок перевершить будь-яку людину," – пояснив Маск.

