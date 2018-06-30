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Маскерано оголосив про закінчення кар'єри після вильоту з ЧС-2018

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Хав'єр Маскерано оголосив про закінчення виступів за збірну Аргентини
Хав'єр Маскерано оголосив про закінчення виступів за збірну Аргентини / skysports.com

Захисник збірної Аргентини Хав'єр Маскерано повідомив про закінчення кар'єри у збірній після поразки Франції в 1/8 ЧС-2018.

У матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2018 Аргентина у напруженому поєдинку поступилась збірній Франції, програвши з рахунком 4:3.

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Після поразки 34-річний захисник Аргентини оголосив, що відтепер буде лише вболівати за свою збірну.

На жаль, настав час прощатись зі збірною Аргентини. Моя історія в збірній завершилася. Тепер я буду ще одним вболівальником команди,
цитують Маскерано ЗМІ.

У біло-блакитній футболці національної збірної Хав'єр Максерано провів 15 років, відігравши 147 матчів і забив три голи.

Взимку 2018 захисник після 8 років у "Барселоні" перейшов у китайський клуб "Хебей Чайна Форчун".

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Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Аргентина Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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