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      "Маски-шоу стоп-2": держава зобов’язала слідчих та прокурорів платити за неправомірні дії

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      Слідчі і прокурори відповідатимуть за свої дії
      Слідчі і прокурори відповідатимуть за свої дії / tea.court.gov.ua

      В дію вступив закон про зміни щодо прав учасників кримінального провадження. Ним встановлено відповідальність слідчого та прокурора за завданні їхніми діями чи бездіяльністю збитки в ході досудового розслідування кримінального провадження.

      Про це у коментарі 24 каналу зазначив адвокат, керівник практики кримінального права Адвокатського об’єднання "Бачинський і партнери" Олександр Коваль.

      Вказані відшкодування встановлюються в разі притягнення осіб до дисциплінарної відповідальності або при вироці суду про притягнення до кримінальної відповідальності.

      В будь-якому разі при задоволенні слідчим суддею скарги на дії слідчого, прокурора – виникає можливість відкриття щодо них дисциплінарного провадження та в подальшому – навіть матеріальне відшкодування з їхньої власної "кишені". Завдяки цьому, передбачається, що слідчі і прокурори не затягуватимуть із прийняттям рішень, бо доведеться за це платити,
      – пояснив Коваль.

      Законом також доповнені підстави для закриття кримінального провадження в разі наявності постанови про закриття справи, винесеної раніше за аналогічними фактами. За таких підстав можливо звернутися до слідчого, прокурора, а в разі їх відмови у закритті справи, можливість оскарження їх дій до слідчого судді.

      Крім того, слідчим суддею, може бути закрите провадження по справі в разі закінчення строків досудового розслідування.

      Розширено перелік ухвал слідчого судді, які оскаржуються в апеляційному порядку, а саме про продовження відсторонення особи від посади, про закриття провадження у зв’язку з закінчення строків досудового розслідування та про відмову слідчого судді у закритті кримінального провадження в разі наявності постанови про закриття справи, винесеної раніше за аналогічними фактами.

      Читайте також: "Маски-шоу стоп-2": чи зміниться життя бізнесу?

      Нагадаємо, мова про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування", відомий як "Маски-шоу стоп-2", який вступив у дію 4 листопада і  був підписаний президентом України 31 жовтня.

      Теги: Новини політики Новини України Новий КПК Законодавство
      Джерело: 24 канал
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