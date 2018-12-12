"Маски-шоу" замість "білих комірців": чому влада ігнорує реформаторів

У керівництві ДФС кожна політична сила має свою квоту, тому керівник служби намагається всім догодити. Але кому б він не догоджав – неможливо уявити, щоб керівник ДФС не отримував погодження від прем'єра. Та і президент "наїзд" міністра фінансів на Насірова сприйняв як "порушення правил".

Про це у програмі "Що це було?" розповів екс-міністр фінансів України, гучно звільнений з посади в червні 2018 року, Олександр Данилюк.

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За його словами, в Україні діє незламне правило кругової поруки.

Не можна просто піти і з кимось домовитися. Якщо реформа порушує баланс впливів – її бойкотують,

– сказав Данилюк.

Це стосується не тільки "діяльності" Романа Насірова на посту ДФС, проти якого виступав Олександр Данилюк, а й звичайних робочих ініціатив, які входять до обов'язків міністра фінансів. Зокрема, наприклад, створення Служби фінансових розслідувань.



Правило балансу влади стосується не тільки "діяльності" Романа Насірова

Реалізація цієї ініціативи Данилюка передбачала виведення розслідування економічних злочинів проти держави з-під юрисдикції СБУ, ГПУ, Нацполіції тощо. І, врешті, ліквідувати податкову поліцію.

Це європейська практика, яка означає відсутність виламування дверей і "масок-шоу", натомість наявність "спецслужби білих комерців", які розслідують злочин аналізуванням економічних показників. Саме у такий спосіб вони доводять злочинний намір,

– пояснив народний депутат та ведучий програми "Що це було?" Сергій Лещенко.



Потрібні "білі комірці", а нам досі влаштовують "маски-шоу", – Лещенко

Економічні злочини – це складні злочини. Їх вчиняють фінансисти з великим досвідом. З автоматами ці проблеми не вирішиш. Чинна система дозволяє собі тиснути на бізнес, але у жоден спосіб не припиняє економічні злочини проти держави,

– додав Данилюк.

"Я б сказав жорсткіше: вона не дозволяє займатися рекетом з боку тих працівників силових структур, які сидять "на потоках". А сидять там відомі люди. В СБУ це Демчина, в Нацполіції це Купранець, про яких ми неодноразово говорили у наших програмах", – наголосив Лещенко.

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Тож і звинувачення у бік Насірова, які робив Данилюк, і реформаторські ініціативи, на його ж думку, порушували баланс сил. А отже, були фактично проігноровані урядом та президентом.

Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 12 грудня 2018 року

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