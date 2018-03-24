Маску і не снилось: колишній керівник поліції влаштував виставу після п'яного кермування

Увечері 24 березня у Києві було затримано чоловіка, який їхав п'яним за кермом. Згодом з'ясувалося, що це Євген Мельник, який свого часу очолював Патрульну поліцію Харкова. Проте набагато цікавішими виявилися його пояснення.

Про це пише спільнота "Київ оперативний на своїй сторінці у Facebook.

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Перший у світі безпілотний Mitsubishi ("Що ти скажеш на це, Ілоне Маск?")! Принаймні, такий висновок можна зробити зі слів чоловіка, який перебував у кайданках під час нашого прибуття на місце. За його словами, він сидів на задньому сидінні, а його автомобіль сам проїхав на заборонений сигнал світлофору біля ТРЦ Lavina, через що за ним і почалося переслідування. "Поїздка з вітерцем" закінчилась аж на вулиці Рубежівський. Однак одразу після зупинки автомобіля водій намагався втекти,

– іронічно зазначають журналісти.

Як згодом вони пояснюють, річ у тім, що коли чоловіка затримали, той почав чинити супротив і не виконував законні вимоги поліцейського, а потім взагалі вдарив його в обличчя, що було зафіксовано слідчо-оперативною групою.

Зазначається, що правопорушник був з явними ознаками алкогольного сп’яніння, але проходити тест на місці на приладі "Драгер" відмовився та поїхав до лікаря-нарколога. Крім того, він заявив, що знає легкий спосіб як визнати протокол недійсним.

Колишнього очільника Патрульної поліції Харкова Мельника затримано п'яним за кермом: відео

"А тепер – найцікавіше! Водієм виявися Мельник Євген Олександрович. Раніше очолював патрульну поліцію в місті Харкові. До речі, на пана Євгена в 2014 вже складали протокол за кермування у стані сп’яніння. Як каже сам Євген, його тоді підставили. Надавати водійське посвідчення не став, не відомо чи взагалі воно в нього є. Мабуть, і цього разу також", – додається у дописі.