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Масло, маргарин чи спред: що корисніше для здоров'я

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Масло, маргарин чи спред: що корисніше для здоров'я
Масло, маргарин чи спред: що корисніше для здоров'я / veralline.com

Вершкове масло безпечне для здорових людей без схильності до атеросклерозу, які споживають достатньо вітамінів і антиоксидантів.

Окрім того, вершкове, а особливо топлене масло, добре підходить для смаження і випічки, передає Lifehacker.

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Воно містить малу кількість поліненасичених жирних кислот, які при нагріванні виділяють небезпечні для здоров'я речовини.

А от маргарин і спред містять набагато більше поліненасичених жирних кислот, які не синтезуються в організмі, тому їх не варто піддавати їх термічній обробці.

Маргарин, масло і спред мають свої унікальні властивості, тож кожен варто вживати відповідно до стану здоров'я

Маргарин, масло і спред мають свої унікальні властивості, тож кожен варто вживати відповідно до стану здоров'я

Фахівці рекомендують замінити масло на спред або маргарин тим людям, хто має шкідливі звички, зайву вагу і ожиріння, спадкову схильність, малорухливий спосіб життя і часті стреси.

Адже маргарин і спред містять менше насичених жирів, а кількість трансжирів становить не більше 2%.

Спред містить більше тваринних жирів, а відповідно – менше трансізомерів промислового походження.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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