Коли це трапилося невідомо, однак відео події опублікували в мережі 19 травня. Охоронець намагався зупинити сутичку, однак це було безрезультатно.

До теми У Києві біля нічного клубу сталась масова бійка із стріляниною: фото

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  • Це трапилося в нічному клубі на вулиці Катерининській.
  • Суперечка виникла між двома компаніями.
  • Потім вона переросла в рукоприкладство.
  • Учасники конфлікту голосно лаялися та били посуд зі столів інших відпочивальників.
  • Яка причина цієї події та чи зверталися до правоохоронців – невідомо.
  • Офіційно масову бійку в клубі ніхто досі не коментував.

Журналісти 24 каналу намагалися дізнатись про цю подію в поліції Одещини. Однак відповідальні за коментування діяльності правоохоронців Одеси не беруть слухавку.

Масова бійка в клубі Vanyty в Одесі: відео телеграм-каналу "Ху***а Одеса" 