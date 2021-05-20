Коли це трапилося невідомо, однак відео події опублікували в мережі 19 травня. Охоронець намагався зупинити сутичку, однак це було безрезультатно.

До теми У Києві біля нічного клубу сталась масова бійка із стріляниною: фото

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Це трапилося в нічному клубі на вулиці Катерининській.

Суперечка виникла між двома компаніями.

Потім вона переросла в рукоприкладство.

Учасники конфлікту голосно лаялися та били посуд зі столів інших відпочивальників.

Яка причина цієї події та чи зверталися до правоохоронців – невідомо.

Офіційно масову бійку в клубі ніхто досі не коментував.

Журналісти 24 каналу намагалися дізнатись про цю подію в поліції Одещини. Однак відповідальні за коментування діяльності правоохоронців Одеси не беруть слухавку.

Масова бійка в клубі Vanyty в Одесі: відео телеграм-каналу "Ху***а Одеса"

Зверніть увагу! У Дарницькому районі Києва 2 травня більше ніж 10 осіб напідпитку влаштували масову бійку. Деякі з цих людей використовували холодну зброю. Тому знадобилися не лише поліцейські, а й медики.