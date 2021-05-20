Коли це трапилося невідомо, однак відео події опублікували в мережі 19 травня. Охоронець намагався зупинити сутичку, однак це було безрезультатно.
До теми У Києві біля нічного клубу сталась масова бійка із стріляниною: фото
Більше про бійку
- Це трапилося в нічному клубі на вулиці Катерининській.
- Суперечка виникла між двома компаніями.
- Потім вона переросла в рукоприкладство.
- Учасники конфлікту голосно лаялися та били посуд зі столів інших відпочивальників.
- Яка причина цієї події та чи зверталися до правоохоронців – невідомо.
- Офіційно масову бійку в клубі ніхто досі не коментував.
Журналісти 24 каналу намагалися дізнатись про цю подію в поліції Одещини. Однак відповідальні за коментування діяльності правоохоронців Одеси не беруть слухавку.
Масова бійка в клубі Vanyty в Одесі: відео телеграм-каналу "Ху***а Одеса"