В Одеському клубі трапилась масова бійка: оприлюднили відео сутички у Vanity

20 травня 2021 , 08:52
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Джерело:

24 канал

У клубі Vanity в Одесі трапилася масова бійка. У ній було понад 10 учасників. Вони били посуд і перестрибували через столи. У мережі опублікували відео цього моменту.

Коли це трапилося невідомо, однак відео події опублікували в мережі 19 травня. Охоронець намагався зупинити сутичку, однак це було безрезультатно.

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  • Це трапилося в нічному клубі на вулиці Катерининській.
  • Суперечка виникла між двома компаніями.
  • Потім вона переросла в рукоприкладство.
  • Учасники конфлікту голосно лаялися та били посуд зі столів інших відпочивальників.
  • Яка причина цієї події та чи зверталися до правоохоронців – невідомо.
  • Офіційно масову бійку в клубі ніхто досі не коментував.

Журналісти 24 каналу намагалися дізнатись про цю подію в поліції Одещини. Однак відповідальні за коментування діяльності правоохоронців Одеси не беруть слухавку.

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Зверніть увагу! У Дарницькому районі Києва 2 травня більше ніж 10 осіб напідпитку влаштували масову бійку. Деякі з цих людей використовували холодну зброю. Тому знадобилися не лише поліцейські, а й медики.
Автор: Олександр Марчак