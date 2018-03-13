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Масова бійка між школярами, вчителями та батьками сталась на Тернопільщині

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Бійка між школярами, вчителями та батьками сталась на Тернопільщині
Бійка між школярами, вчителями та батьками сталась на Тернопільщині / Фото з відкритих джерел

У школі у Тернопільській області сталася сутичка між учнями, педагогами та батьками.

Про це повідомляє "Сегодня".

Під час бесіди в класі з 11-тикласниками, які побились на перерві, яку проводила шкільний психолог Оксана Ковалисько, зайшов учитель історії та під лайку виштовхав хлопців у коридор.

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Я почула, як пан Лотоцький ображає нецензурними словами дітей, дає стусана і виганяє з класу. Потім він зайшов у клас. Я вийшла, щоб подивитися на тих учнів – у відповідь почула лайку. Почала виправдовуватися і почула стусани,
– розповіла психолог Оксана Ковалисько.

Зі слів психолога, її вдарив співробітник Зиновій Лотоцький, який також дістав стусанів – його побив батько одного з учнів, з якими проводили бесіду.

Вчитель історії перебуває у травматологічному відділенні зі струсом мозку та забоями м'яких частин обличчя.

Психолог запевняє, що вчитель історії був ще й у стані алкогольного сп'яніння і що конфлікт почав саме він. Та директор школи заперечує те, що Лотоцький був напідпитку.

Поліція відкрила два кримінальних провадження щодо побиття – заяву написали шкільний психолог і вчитель історії. Винуватцю конфлікту загрожує до одного року виправних робіт.

Теги: Новини України Кримінальні новини Неповнолітні Тернопіль Діти Сутички
Джерело: 24 Канал
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