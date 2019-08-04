Масова бійка сталася у Чернівцях: 1 загиблий, багато поранених – відео з місця інциденту

У Чернівцях на вулиці Руській сталася сутичка за участю п’яти чоловіків. У результаті один із них загинув, а другого мали прооперувати. Інцидент трапився увечері 3 серпня.

Щодо загиблого, то це 23-річний чоловік. Внаслідок проникного ножового поранення його доправили до лікарні, але медики не зуміли врятувати йому життя.

До речі, у РФ сталися масова бійка між росіянами та ромами, є загиблий

Також до лікарні було доправлено ще одного чоловіка – він отримав ножове поранення черевної порожнини. За словами правоохоронців, під час сутички ще двоє чоловіків зазнали незначні тілесні ушкодження, ступінь важкості яких наразі з’ясовують фахівці.

За фактом інциденту слідчі розпочали три кримінальні провадження. Зокрема, два стосуються умисного спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а одне – вчинення хуліганства. Також відомо, що одного з учасників інциденту, який завдав смертельні тілесні ушкодження, правоохоронці вже затримали. Наразі поліцейські здійснюють першочергові слідчі дії.

Видання "UA:Буковина" опублікувала відео з місця інциденту. На кадрах можна побачити, як одному з потерпілих медики надають допомогу та за деякий час на місце приїзжджають партульні.

До слова, нещодавно схожа жорстока бійка сталася у паркувальній кишені поблизу одного з магазинів у Миколаєві. На щастя, все обійшлося без жертв, а жахливі наслідки попередив чоловік, який на своєму авто наїхав на одного з хуліганів