Масова бійка зі стріляниною сталась на Новий рік у Києві: відео

У Києві в новорічну ніч сталась масова бійка зі стріляниною. За попередньою інформацією, постраждали 6 осіб.

За інформацією "Київ оперативний", інцидент трапився близько 4:30 неподалік від станції метро "Либідська", на вулиці Велика Васильківська.

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Як пише видання "Главком", через вогнепальне поранення двох людей госпіталізували, ще трьох з різними травмами грудної клітини, обличчя та голови також доставили до лікарні.

Наразі офіційних коментарів поліція не давала.

До слова, в ніч на 31 грудня біля найбільшого стадіону Деснянського району навпроти відділення поліції невідомі влаштували збройний напад на охорону торгового ринку. Зловмисники відкрили вогонь по кіосках та кинули на територію ринку димову шашку. На щастя, ніхто не постраждав.