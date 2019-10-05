Масова бійка зі стріляниною сталася на Троєщині у Києві: що наразі відомо

У Києві на Троєщині сталася масова бійка. Щоправда одним кулачним боєм все не обмежилося – також було чутно постріли.

Як пише ресурс "Київ оперативний", інцидент трапився пізнього вечора 4 жовтня на парковці, що розташовується на вулиці Закревського, 61/2.

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У результаті бійки та стрілянини постраждала щонайменше одна людина. Чоловіка було госпіталізовано. Медики йому діагностували травму голови та перелом ноги.

Також відомо, що інші учасники бійки втекли на автомобіля Chevrolet (номерний знак: AA4546HB) та Volkswagen (номерний знак: BK4903BC). Їх наразі розшукує поліція, у столиці ввели оперативний план "Сирена".

Відео з місця бійки, що супроводилася стріляниною, на Троєщині у Києві

Щойно на Троєщині, на парковці, що на Закревського, 61/2, відбулася масова бійка. Простим «кулачним» боєм не обійшлося - було чутно постріли. Після всього на місці залишився один потерпілий, якого госпіталізували. Попередній діагноз - травма голови та перелом ноги. По місту введено оперативний план «Сирена» по розшуку та затриманню осіб на автомобілях #Chevrolet (#AA4546HB) та #Volkswagen (#BK4903BC), які втекли з місця злочину. Posted by Киев Оперативный on Friday, 4 October 2019

До слова, нещодавно у Полтаві двоє нетверезих чоловіків здійснили серію нападів на перехожих. Спершу під їхню "гарячу" руку потрапили двоє студентів, а потім перепало й одній жінці. За останню спершу заступився випадковий свідок, але і він також отримав від нападників. А потім надвір вибіг чоловік потерпілої, і щоб зупинити бійку, здійснив попереджувальний постріл вгору гумовою кулею.

Під час слідчих дій правоохоронці з’ясували, що один із зловмисників – працівник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава". Тому цією справою наразі займається ДБР: вже відкрито два кримінальні провадження. Також відомо, що поліцейського-хулігана звільнили з роботи.