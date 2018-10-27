17:19
27 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путіну треба більше золота. "Будівельне чудо" Кримсьский міст
      Вєсті Кремля
      21:31, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Отець Онуфрій йде у телеведучі. Нові забіяки українського політикуму
      Вєсті.UA
      20:44, 26 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Масова бійня у коледжі Керчі: окупанти в Криму хочуть заборонити отримання зброї до 21 року

      424 Читать новость на русском
      В окупованому Криму хочуть збільшити віковий ценз на отримання зброї
      В окупованому Криму хочуть збільшити віковий ценз на отримання зброї / фото з відкритих джерел

      В анексованому Росією Криму представники так званого парламенту підвищили віковий ценз для отримання зброї. Так, його хочуть підняти з 18 до 21 року.

      Про це інформують "Крим. Реалії".

      Читайте також: Щось пішло не за сценарієм: озвучено нову сенсаційну версію трагедії в Керчі

      Зазначається, що після трагедії в Керчі профільні комітети парламенту Криму займаються розробкою комплексних заходів щодо посилення безпеки в навчальних закладах.

      Запропоновані заходи стосуються внесення змін до федеральних законів у частині покладання на війська національної гвардії завдання з охорони дошкільних та загальноосвітніх установ, а також – підвищення до 21 року віку, після досягнення якого громадяни мають право на придбання вогнепальної зброї,
      – заявили представники російської влади на півострові.

      Своєю чергою, російська омбудсвумен Тетяна Москалькова вважає, що віковий ценз на продаж зброї в Росії має бути не менший, ніж 25 років.

      Наразі, згідно з чинним російським законодавством, мінімальний поріг для придбання зброї становить 18 років для гладкоствольної зброї та 21 рік – для нарізної.

      Нагадаємо, за офіційною версією росіян, 17 жовтня 18-річний студент Владислав Росляков підірвав вибухівку у своєму навчальному закладі та з автомата розстріляв людей. Зброю та 150 набоїв до неї нападник купив напередодні. В результаті масової бійні загинула 21 людина, близько півсотні осіб опинилися на лікарняних ліжках.

      Дивіться відео про масовий розстріл у Керчі

      Масова бійня у Керчі: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Новини політики Зброя Керч Теракт в коледжі у Керчі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Тягнибок закликав депутатів ухвалити закон про люстрацію
       24 лютого 2014 , 12:26
      Біля КМДА згорів намет з майном активістів
       21 лютого 2014 , 00:06
      Партнер Коноплянки розповів, чим і ким "Шахтар" здивував "Севілью"
       4 травня 2016 , 18:57
      "Олімпік" не гратиме на "Арені Львів"
       11 лютого 2017 , 17:05
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук