Масова бійня у коледжі Керчі: окупанти в Криму хочуть заборонити отримання зброї до 21 року

В анексованому Росією Криму представники так званого парламенту підвищили віковий ценз для отримання зброї. Так, його хочуть підняти з 18 до 21 року.

Про це інформують "Крим. Реалії".

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Зазначається, що після трагедії в Керчі профільні комітети парламенту Криму займаються розробкою комплексних заходів щодо посилення безпеки в навчальних закладах.

Запропоновані заходи стосуються внесення змін до федеральних законів у частині покладання на війська національної гвардії завдання з охорони дошкільних та загальноосвітніх установ, а також – підвищення до 21 року віку, після досягнення якого громадяни мають право на придбання вогнепальної зброї,

– заявили представники російської влади на півострові.

Своєю чергою, російська омбудсвумен Тетяна Москалькова вважає, що віковий ценз на продаж зброї в Росії має бути не менший, ніж 25 років.

Наразі, згідно з чинним російським законодавством, мінімальний поріг для придбання зброї становить 18 років для гладкоствольної зброї та 21 рік – для нарізної.

Нагадаємо, за офіційною версією росіян, 17 жовтня 18-річний студент Владислав Росляков підірвав вибухівку у своєму навчальному закладі та з автомата розстріляв людей. Зброю та 150 набоїв до неї нападник купив напередодні. В результаті масової бійні загинула 21 людина, близько півсотні осіб опинилися на лікарняних ліжках.

Дивіться відео про масовий розстріл у Керчі