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Масова загибель людей могла вразити Німеччину другий день поспіль

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Берлінський напівмарафон
Берлінський напівмарафон / Соцмережі

8 квітня у столиці Німеччини Берліні пройшов традиційний напівмарафон. Під час заходу група з кількох зловмисників мала намір скоїти злочини.

Як повідомляє поліція Німеччини, було затримано шістьох осіб віком від 18-ти до 21 року, які "могли брати участь у підготовці злочину, пов’язаним з Берлінським напівмарафоном". Крім того, було проведено відповідні обшуки.

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Додаткової інформації правоохоронці не надали у зв'язку із розслідуванням, яке триває.

Водночас один із провідних німецьких ресурсів Die Welt із посиланням на джерела зазначає, що затримані готували теракт на напівмарафоні. За даними видання, один із затриманих був близьким знайомим громадянина Тунісу Аніса Амрі, який скоїв теракт у Берліні 19 грудня 2016 року.

Підкреслюється, що затриманий нібито збирався напасти на легкоатлетів і глядачів із ножем, а в його підвалі під час обшуку виявили сліди вибухівки.

За словами джерела, за ним тривалий час вели спостереження, тому великої небезпеки не було.

У 38-му Берлінському напівмарафоні взяли участь близько 32 тисяч осіб.

Нагадаємо, 7 квітня у місті Мюнстер, що на заході Німеччини, фургон врізався у натовп людей, які відпочивали на літньому майданчику в одному з кафе. В результаті різні травми отрмало близько 30 осіб та ще 4 особи загинули.

Теги: Кримінальні новини Теракт Тероризм
Джерело: 24 Канал
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