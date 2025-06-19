Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на притулок для тварин Gostomel Shelter.

До теми Найстаршому пацієнту 95 років: в якому стані постраждалі після російської атаки на Київ

Що відомо про собаку Голді, яка померла 17 червня

Про втрату у Gostomel Shelter повідомили 17 червня. Представники притулку розповіли, що чотирилапа красуня не витримала чергового російського обстрілу, який тоді окупанти здійснювали по Києву та області, перелякалась, втратила свідомість і більше не прокинулась.

Ви точно її памʼятаєте: Голді була амбасадоркою нашого притулку. Промінчиком, який зустрічав та проводжав гостей. Тією собачкою, яка завжди радувала своєю присутністю та лагідним ставленням до відвідувачів,

– зазначили у Gostomel Shelter.

Там наголосили, що досі не можуть повірити, що це сталось.

Собачка Голді померла від переляку під час масованої атаки з боку Росії 17 червня / Фото з інстаграму Gostomel Shelter

"Легких хмаринок, наша неймовірна дівчинка", – зазначили у притулку.

В Gostomel Shelter підкреслили, що, на жаль, Голді – не єдина, у кого зупинилось серце під час атак. Таких тварин десятки по всій країні.

Жорстоке нагадування, що війна не шкодує нікого.Наші співчуття всім постраждалим від російської агресії. Тримаймося,

– резюмували у притулку.

До слова, у Києві внаслідок масованої атаки 17 червня загинули 28 людей, ще 134 постраждали. Найбільше жертв та постраждалих було у Солом'янському районі столиці, де окупанти влучили ракетою по житловій багатоповерхівці.