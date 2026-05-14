На жаль, двоє людей постраждало. Про це пише голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки атаки на Одещину?

Під удари ворога потрапили об'єкти портової інфраструктури.

В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками,

– повідомив Кіпер.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Там уточнили, що росіяни масовано атакували безпілотниками об'єкти портової та цивільної інфраструктури.

Зокрема, пошкоджено один з поверхів житлової багатоповерхівки.

Постраждалими виявилися 33-річний та 70-річний чоловіки. Їх госпіталізували до лікарні.

Що відомо про наслідки в інших регіонах?

У Києві відомо про одного 30-річного загиблого чоловіка та 32 потерпілих, серед яких двомісячна дитина та працівник поліції. У Дарницькому районі внаслідок влучання в 9-поверховий будинок зруйновано один під'їзд. Загалом у місті пошкоджено 11 багатоповерхових житлових будинків, 27 автомобілів, супермаркет, два автосалони, дві автозаправні станції, бізнес-центр та СТО.

Ворог також завдав комбінованого удару по Кременчуцькому району Полтавщини. Унаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях. Інформації щодо травмованих не надходило.

Вранці 15 людей постраждали від атаки Росії на Харків. Країна-терористка вдарила БпЛА по Шевченківському району.