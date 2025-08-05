Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Львівщини та Суспільне. Випадок стався у таборі "Friendly Camp".

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Що відомо про отруєння дітей у дитячому таборі на Львівщині?

Повідомлення про отруєння дітей поліція отримала від батьків 4 серпня приблизно о 22:20.

Відомо, що постраждалі з різних областей України. Їхній вік від 7 до 17 років.

Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція. Діти мали скарги на нудоту, біль в животі, блювоту та проноси. Їх у стані середньої важкості госпіталізували до лікарень у Стрию, Дрогобичі та Сколе.

Наразі невідомо, що вони їли і що саме стало причиною отруєння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Санкція статті передбачає або штраф від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів, або арешт до 6 місяців, або обмеження чи позбавлення волі до 3 років.

Журналісти розповіли, що намагалися отримати коментар адміністрації табору, але телефон, вказаний на сайті, вимкнений.

У Львівській обласній прокуратурі додали, що табір для 130 дітей організували на території одного з відпочинкових комплексів.

Наразі харчовий блок, кухню, столову та продуктовий склад опломбовано.