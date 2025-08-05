У дитячому таборі на Львівщині – масове отруєння: що каже поліція
- У дитячому таборі Friendly Camp у Славському сталося масове отруєння, госпіталізовано 24 дитини з різних областей України віком від 7 до 17 років.
- Слідство відкрило кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил, попередній діагноз постраждалих – гостра кишкова інфекція.
Масове отруєння зафіксовано у приватному дитячому таборі у селищі Славське на Львівщині. До лікарень потрапили 24 дитини.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Львівщини та Суспільне. Випадок стався у таборі "Friendly Camp".
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Що відомо про отруєння дітей у дитячому таборі на Львівщині?
Повідомлення про отруєння дітей поліція отримала від батьків 4 серпня приблизно о 22:20.
Відомо, що постраждалі з різних областей України. Їхній вік від 7 до 17 років.
Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція. Діти мали скарги на нудоту, біль в животі, блювоту та проноси. Їх у стані середньої важкості госпіталізували до лікарень у Стрию, Дрогобичі та Сколе.
Наразі невідомо, що вони їли і що саме стало причиною отруєння.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.
Санкція статті передбачає або штраф від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів, або арешт до 6 місяців, або обмеження чи позбавлення волі до 3 років.
Журналісти розповіли, що намагалися отримати коментар адміністрації табору, але телефон, вказаний на сайті, вимкнений.
У Львівській обласній прокуратурі додали, що табір для 130 дітей організували на території одного з відпочинкових комплексів.
Наразі харчовий блок, кухню, столову та продуктовий склад опломбовано.