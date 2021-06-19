Через масове отруєння сушами у Харкові госпіталізували майже 80 людей

Кількість постраждалих внаслідок масового отруєння у ресторанах Харкова продовжує зростати. Станом на ранок 19 червня госпіталізували вже 78 людей.
Зокрема, 6 пацієнтів доставили в ніч проти суботи у міську лікарню №3. Ще одну людину госпіталізували у Краснокутську – за місцем проживання.
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Напередодні поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням. Вона передбачає до 3 років в'язниці.
Підозрюваних у справі про отруєння поки ще немає. Результати призначених експертиз також наразі ще не готові, повідомила речниця поліції Ганна Третьякова.Довідка. Як повідомили у харківській мерії, всім госпіталізованим поставили діагноз "ентероколіт", тобто запальне кишкове захворювання.
Де лікують постраждалих
Станом на вечір 18 червня заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан повідомляла про 71 госпіталізованих. Для нових пацієнтів у лікарні №3 відкрили додаткове відділення.
Ще 39 людей проходять лікування у міській лікарні №31, 14 пацієнтів перебувають у дитячій лікарні №19. А у Валківську центральну районну лікарню швидкі привезли 18 людей.
Масове отруєння у Харкові
- Масове отруєння сушами сталося у Харкові 17 червня. До медиків звернулися відвідувачі закладів "Якіторія" та "Мафія".
- У мережі "Якіторія" ведуть внутрішнє розслідування. Потерпілим вже запропонували компенсацію витрат на лікування.