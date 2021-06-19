Через масове отруєння сушами у Харкові госпіталізували майже 80 людей

Кількість постраждалих внаслідок масового отруєння у ресторанах Харкова продовжує зростати. Станом на ранок 19 червня госпіталізували вже 78 людей.

Зокрема, 6 пацієнтів доставили в ніч проти суботи у міську лікарню №3. Ще одну людину госпіталізували у Краснокутську – за місцем проживання.

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Напередодні поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням. Вона передбачає до 3 років в'язниці.

Підозрюваних у справі про отруєння поки ще немає. Результати призначених експертиз також наразі ще не готові, повідомила речниця поліції Ганна Третьякова.

Де лікують постраждалих

Як повідомили у харківській мерії, всім госпіталізованим поставили діагноз "ентероколіт", тобто запальне кишкове захворювання.

Станом на вечір 18 червня заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан повідомляла про 71 госпіталізованих. Для нових пацієнтів у лікарні №3 відкрили додаткове відділення.

Ще 39 людей проходять лікування у міській лікарні №31, 14 пацієнтів перебувають у дитячій лікарні №19. А у Валківську центральну районну лікарню швидкі привезли 18 людей.

Масове отруєння у Харкові