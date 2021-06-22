Про це повідомила заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан. Вона це зробила на робочій нараді 22 червня.
До теми Потерпілих стало більше: після масового отруєння сушами в Харкові відкрили провадження
Який стан потерпілих
За словами чиновниці, в Міській дитячій лікарні №19 наразі перебувають 16 дітей і 2 мами. Вони почуваються вже значно краще. Завтра лікарі вже будуть вирішувати, кого з них можна виписати.
Також потерпілі внаслідок цього отруєння є в Міській клінічній лікарні №31. Загалом там 40 пацієнтів з отруєнням, з яких 9 вже виписують.
Ще 8 осіб проходять лікування в Міській лікарні №3. Однак їх госпіталізували пізніше, тому ці люди ще не готові до виписки. Ще 14 дорослих отримують необхідну медичну допомогу у Валках.
Яку компенсацію надають потерпілим
Також Горбунова-Рубан розповіла, що власники мережі, де отруїлися люди, надають матеріальну допомогу на лікування.
Коротко про отруєння сушами
- Про цей інцидент повідомили 17 червня.
- Всі потерпілі їли в одному з 2 закладів японської кухні.
- Заклади тимчасово закрили та почали перевірку.
- Фахівці взяли проби з їжі закладу та відправили їх на аналіз.
- У мережі "Якіторія" сказали, що також проводять перевірку, щоб встановити причину.
- Остаточну кількість потерпілих встановили тільки 19 червня.
- Згодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- Вони цей випадок кваліфікують, як порушення санітарних правил щодо запобігання масовим отруєнням.
- Якщо винних знайдуть, їм загрожує до 3 років в'язниці.