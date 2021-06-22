Масове отруєння сушами в Харкові: потерпілих почали виписувати

У Харкові 78 людей отруїлися сушами в закладах мережі "Якіторія". Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Деяких із потерпілих вже почали готувати до виписки.

Про це повідомила заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан. Вона це зробила на робочій нараді 22 червня.

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Який стан потерпілих

За словами чиновниці, в Міській дитячій лікарні №19 наразі перебувають 16 дітей і 2 мами. Вони почуваються вже значно краще. Завтра лікарі вже будуть вирішувати, кого з них можна виписати.

Також потерпілі внаслідок цього отруєння є в Міській клінічній лікарні №31. Загалом там 40 пацієнтів з отруєнням, з яких 9 вже виписують.

Ще 8 осіб проходять лікування в Міській лікарні №3. Однак їх госпіталізували пізніше, тому ці люди ще не готові до виписки. Ще 14 дорослих отримують необхідну медичну допомогу у Валках.

Яку компенсацію надають потерпілим

Також Горбунова-Рубан розповіла, що власники мережі, де отруїлися люди, надають матеріальну допомогу на лікування.

Я безпосередньо контактую з директором "Якіторії". За ці дні вони надали допомогу лікувальним установам, де знаходяться хворі, на суму 150 тисяч гривень. Це на фізіологічні розчини та все необхідне,

– повідомила заступниця міського голови.

Коротко про отруєння сушами