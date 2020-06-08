Трьох людей – рідну сестру і двох квартирантів – вбив чоловік у Фастові Київської області 7 червня. Від ударів ножем постраждала і його матір. Так вважає поліція, яка вже затримала підозрюваного.

Про трагедію у Фастові, яка сталася 7 червня, розповіли на офіційному сайті поліції Київської області. Читайте також У Миколаєві на зупинці сталася стрілянина, двоє поранених Масове вбивство у Фастові 7 червня: що відомо Про злочин поліцію повідомили медики , які приїхали за викликом сусідів.

, які приїхали за викликом сусідів. В одному з будинків приватного сектора Фастова лікарі знайшли три тіла з ознаками насильницької смерті.



Поліція вважає, що 28-річний мешканець Фастова, який раніше вже мав проблеми з законом, убив рідну сестру, двох квартирантів, а ще завдав численних ударів ножем своїй матері ( жінка в тяжкому стані у лікарні).

жінка в тяжкому стані у лікарні). Убиті: 31-річна жінка (сестра підозрюваного), ще одна жінка та чоловік, особи яких встановлюють (за попередніми даними, вони винаймали там житло).



Підозрюваного затримали на місці скоєння злочину та доправили в ІТТ (ізолятор тимчасового тримання).

та доправили в ІТТ (ізолятор тимчасового тримання). Справу відкрили за статтею про умисне вбивство. У разі визнання судом провини підозрюваного його можуть покарати ув'язненням до 15 років або й довічним.

Місце вбивства трьох людей у Фастові

Підозрюваний у вбивстві рідної сестри та двох квартирантів Зверніть увагу У Москві невідомий з вікна відкрив вогонь: поранено поліцейського – відео Зауважимо, у фейсбуці в коментарях до допису поліції Київщини деякі люди написали, що знають підозрюваного, який начебто вживав наркотики, та його родину, яку називають неблагополучною. Вбивство трьох людей чоловік скоїв у Фастові: дивіться розташування на карті