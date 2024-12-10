Звинувачували у чаклунстві: на Гаїті за вихідні банда вбила близько 180 людей

На Гаїті вибили близько 180 людей минулими вихідними. Це сталося в районі Сіте-Солей.

Про цей інцидент заявила канцелярія прем'єр-міністра в понеділок, 9 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію агентства Reuters.

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На Гаїті банда вбила понад півтора сотні людей

Місцева правозахисна організація повідомила, що масове вбивство вчинила банда, очолювана місцевим жителем, який вважав своїх земляків винними в "чаклунстві", через яке нібито захворіла його дитина.

"Червону рису було перейдено", – заявили в офісі прем'єр-міністра. Відповідальних за масове вбивство "буде знайдено і знищено", включаючи лідера банди Монеля "Мікано" Фелікса, якого звинуватили в плануванні нападу.

Вказується, що жертвами стали переважно люди похилого віку.

Національна мережа правозахисних організацій, неурядова організація, яка спостерігає за діяльністю державних інститутів та займається правовою освітою, заявила в неділю, що не менше 110 осіб у віці 60 років і старших було вбито в Сіте-Солей протягом минулих вихідних.

Пізніше правозахисники заявили, що кількість убитих може збільшитися, і послалися на свідчення свідків про те, що "понівечені тіла були спалені на вулицях, серед них були і молоді люди, вбиті, ймовірно, при спробі допомогти людям похилого віку".