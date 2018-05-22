Масове отруєння дітей у Харкові: кількість постраждалих зросла

Кількість госпіталізованих дітей після розпилення газу в харківській школі №3 зросла до 35.

Про це повідомляє "Інтерфакс". Загалом до медиків звернулися 37 дітей, шестеро з них перебувають в палаті інтенсивної терапії. Зазначимо, що 22 травня у харківській школі №3 невідомі розпилили, ймовірно, перцевий спрей. Усіх дітей навчального закладу евакуювали. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство.