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Масове отруєння дітей у Харкові: кількість постраждалих зросла

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Отруєння в Харкові
Отруєння в Харкові / ХОДА

Кількість госпіталізованих дітей після розпилення газу в харківській школі №3 зросла до 35.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Загалом до медиків звернулися 37 дітей, шестеро з них перебувають в палаті інтенсивної терапії.

Зазначимо, що 22 травня у харківській школі №3 невідомі розпилили, ймовірно, перцевий спрей. Усіх дітей навчального закладу евакуювали.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство.

Теги: Новини України Діти Новини Харкова отруєння
Джерело: 24 Канал
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