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      Масове отруєння на весіллі сталося на Львівщині

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      У Новояворівську на Львівщині на весіллі отруїлися 13 людей
      У Новояворівську на Львівщині на весіллі отруїлися 13 людей / 24 канал

      У містечку Новояворівськ, що під Львовом, у ресторані "Криве озеро" отруїлися щонайменше 13 людей. Усі наразі перебувають у лікарні, їхній стан – середньої тяжкості.

      За інформацією пресслужби Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, усі потерпілі у закладі святкували весілля та їли смажену рибу, червону рибу, фаршировані печериці та м'ясні слойки.

      Радимо ознайомитися! Харчове отруєння: симптоми та перша допомога

      Госпіталізували їх 5 листопада до інфекційного відділення Новояворівської районної лікарні. Медики у них виявили симптоми гострого ентероколіту. Госпіталізованим проводять комплекс лікувально-діагностичних заходів.

       
      Що таке ентероколіт?
      Це одночасне запалення тонкої та товстої кишок. Є одним із найчастіших захворювань системи травлення. Причинами його є кишкові інфекції, гельмінтози, порушення харчування та зловживання гострою їжею, алкоголем. Хворі на ентероколіт скаржаться на розлад стула, часті проноси, розпирання в животі після їжі, нудоту, метеоризм, відсутність апетиту та запори.  

      До слова, нещодавно отруїлися 16 студентів Української академії лідерства. Сталося це під час візиту до Маріуполя на інвестиційний форум.

      Отруєння, перша допомога, медицина, здоров'я
      Яку першу допомогу слід надати під час отруєння / Інфографіка 24 каналу 

      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Отруєння Надзвичайні ситуації Новини Львова
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