Масове отруєння на весіллі сталося на Львівщині

У містечку Новояворівськ, що під Львовом, у ресторані "Криве озеро" отруїлися щонайменше 13 людей. Усі наразі перебувають у лікарні, їхній стан – середньої тяжкості.

За інформацією пресслужби Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, усі потерпілі у закладі святкували весілля та їли смажену рибу, червону рибу, фаршировані печериці та м'ясні слойки.

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Госпіталізували їх 5 листопада до інфекційного відділення Новояворівської районної лікарні. Медики у них виявили симптоми гострого ентероколіту. Госпіталізованим проводять комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Що таке ентероколіт? Це одночасне запалення тонкої та товстої кишок. Є одним із найчастіших захворювань системи травлення. Причинами його є кишкові інфекції, гельмінтози, порушення харчування та зловживання гострою їжею, алкоголем. Хворі на ентероколіт скаржаться на розлад стула, часті проноси, розпирання в животі після їжі, нудоту, метеоризм, відсутність апетиту та запори.

До слова, нещодавно отруїлися 16 студентів Української академії лідерства. Сталося це під час візиту до Маріуполя на інвестиційний форум.



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