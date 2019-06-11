Масове отруєння на весіллі у Львові: кілька десятків людей включно з дітьми потрапили до лікарні

У Львові на Сихові на весіллі отруїлися щонайменше 39 людей, 5 яких – діти. Загалом на заході, який проходив 8 червня у ресторані «Червона рута», перебували близько 100 осіб.

Інформація про перших госпіталізованих з’явилася увечері 9 червня. Тоді до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні потрапили 18 осіб, зокрема 1 дитина 2009 року народження. Усі вони мали однакові симптоми: висока температура, понос, блювота. Крім того, їхній стан медики оцінили як середньої тяжкості та поставили їм попередній діагноз – гостра кишкова інфекція, передає прес-служба Львівської обласної Ради.

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Станом на 10 червня кількість тих, хто перебуває у лікарні, значно зросла – стало відомим про госпіталізацію вже 39 осіб, серед яких – п’ять дітей. Загалом за допомогою до медиків звернулися 44 особи. Їм проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Водночас одну пацієнтку виписали зі стаціонару на вимогу та четверо відмовилися від госпіталізації.

Схожий інцидент нещодавно трапився у селі Репужинці Заставнівського району на Буковині. Тут у літньому дитячому таборі отруїлися 30 дітей. Вони, зокрема, скаржилися на скаржилися на біль у животі та блювоту.

Симптоми харчового отруєння: