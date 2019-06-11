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      Масове отруєння на весіллі у Львові: кілька десятків людей включно з дітьми потрапили до лікарні

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      Масове на отруєння на весіллі сталося у Львівській області (ілюстративне фото)
      Масове на отруєння на весіллі сталося у Львівській області (ілюстративне фото) / Фото з відкритих джерел

      У Львові на Сихові на весіллі отруїлися щонайменше 39 людей, 5 яких – діти. Загалом на заході, який проходив 8 червня у ресторані «Червона рута», перебували близько 100 осіб.

      Інформація про перших госпіталізованих з’явилася увечері 9 червня. Тоді до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні потрапили 18 осіб, зокрема 1 дитина 2009 року народження. Усі вони мали однакові симптоми: висока температура, понос, блювота. Крім того, їхній стан медики оцінили як середньої тяжкості та поставили їм попередній діагноз – гостра кишкова інфекція, передає прес-служба Львівської обласної Ради.

      Зверніть увагу! Супрун порадила, як вберегтися від харчового отруєння

      Станом на 10 червня кількість тих, хто перебуває у лікарні, значно зросла – стало відомим про госпіталізацію вже 39 осіб, серед яких – п’ять дітей. Загалом за допомогою до медиків звернулися 44 особи. Їм проводять комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Водночас одну пацієнтку виписали зі стаціонару на вимогу та четверо відмовилися від госпіталізації. 

      Схожий інцидент нещодавно трапився у селі Репужинці Заставнівського району на Буковині. Тут у літньому дитячому таборі отруїлися 30 дітей. Вони, зокрема, скаржилися на скаржилися на біль у животі та блювоту.

      Симптоми харчового отруєння: 

      • висока температура;
      • зниження або відсутність апетиту;
      • загальна слабкість;
      • діарея;
      • біль у животі;
      • здуття живота;
      • нудота і блювота;
      • холодний липкий піт;
      • низький тиск;
      • прискорене серцебиття.
      які ще резонасні випадки отруєння траплялися останнім часом на львівщині: 
      blog_ava
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      Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Отруєння Новини Львова Здорове життя
      Джерело: 24 канал
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