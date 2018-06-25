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Масове отруєння на весіллі: в Грузії понад 100 осіб потрапили в лікарню

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Масове отруєння в Грузії: після весілля 100 осіб потрапили в лікарню
Масове отруєння в Грузії: після весілля 100 осіб потрапили в лікарню / fakty.ictv.ua

У Батумі (Грузія) щонайменше 100 людей отруїлися на весіллі в ресторані "Кахабер". Медики виявили бактерію сальмонели в пробах їжі, але в ресторані заперечуть, що це стало причиною харчового отруєння всіх пацієнтів.

Про це йдеться на місцевому сайті Rustavi2.

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Наразі відомо, що частина постраждалих перебуває в лікарні. Усі жертви були гостями весільної вечірки.

За словами голови Центру громадської охорони здоров'я Ніно Ніжарадзе, близько сотні людей отримали сильне отруєння, в тому числі неповнолітні, причиною якого називають солодощі, умови яких не захищені.

Є деякі сумніви з приводу того, що отруєння пов'язане з прийомом кремового торта, який міг виявитися отруйним через порушення температурного режиму для зберігання,
– зазначив директор Центру громадської охорони здоров'я.

Як стверджують власники ресторану, їх установу не перевіряли і проби їжі не брали. 

Нагадаємо, у Ярмолинцях, що на Хмельниччині, щонайменше 16 людей отруїлися під час поминок у місцевому кафе. Наразі стан їх здоров'я – середньої тяжкості. У Держпродспожислужби повідомили, що причиною отруєння найімовірніше стали харчові продукти. 

Теги: Новини Грузії отруєння
Джерело: 24 канал
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