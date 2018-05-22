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Масове отруєння школярів у Харкові: поліція відкрила справу, кількість госпіталізованих зросла

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Поліція Харкова 22 травня відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння дітей у школі. В результаті інциденту по медичну допомогу зі скаргами на слабкість та ускладнене дихання звернулись 37 учнів, 26 з них госпіталізовані до лікарні.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Зазначимо, що 22 травня у харківській школі №3 невідомі розпилили перцевий спрей. Усіх дітей навчального закладу евакуювали. Спершу повідомлялося про госпіталізацію 15 дітей.

Правоохоронці зазначили, що отримавши інформацію про розпилення в одній зі шкіл Московського району невідомої речовини, на місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи, експерти, рятувальники та медики.

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На місці поліцейські з’ясували, що в приміщенні школи невстановлені особи розпилили невідому речовину. Керівництво школи провело термінову евакуацію дітей.

Слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Зараз поліція встановлює усі обставини події.

Своєю чергою, виконувач обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у своєму Twitter уточнила кількість госпіталізованих зі школи Харкова дітей. Так, за її даними, до лікарні потрапили 37 школярів.

"Щодо ситуації у Харкові: у ЗОШ № 3 сталося отруєння дітей невідомим газом (ймовірно, перцевий). Постраждало 37 дітей, яких госпіталізовано до ОДКЛ № 1 (33 – в легкому стані; 3 – в стані середньої тяжкості; 1 – у тяжкому стані). Діти під пильним наглядом лікарів", – мовиться у повідомленні Супрун.

 

Теги: Новини України отруєння Діти Новини Харкова Поліція Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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