Масове отруєння школярів у Миколаєві: двоє дітей в реанімації

У понеділок, 21 травня, у Миколаєві у школі №6 евакуювали 400 дітей через різкий запах. 36 учнів госпіталізовано до міської дитячої лікарні №2. Двоє з них перебувають у реанімаційному відділенні для спостереження.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Євген Шевченко.

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До лікарні направлено 36 дітей із скаргами на кашель, сльозотечу, нудоту і першіння в горлі, 2-х дітей госпіталізовано для СПОСТЕРЕЖЕННЯ у реанімаційне відділення зі скаргами на головокружіння та болі в животі. Наголошую, наразі загрози життю дітей немає,

– пише чиновник.

Водночас, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом з миколаївської школи №6 госпіталізували 37 дітей.

Як повідомляють рятувальники, діти скаржилися на подразнення очей та верхніх дихальних шляхів.

Як повідомив "Українській правді" депутат Миколаївської міськради Дмитро Жвавий, "речовина нагадує сльозогінний газ з балончика "Черемуха".

Наразі поліція щодо цього випадку розпочала розслідування.