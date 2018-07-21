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Масове отруєння в оздоровчому таборі "Орлятко": дизентерію підтвердили у 56 дітей і 4 дорослих

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Дизентерію підтвердили у 56 дітей і 4 дорослих із табору "Орлятко" на Донеччині
Дизентерію підтвердили у 56 дітей і 4 дорослих із табору "Орлятко" на Донеччині / Фото з вільних джерел

Українська омбудсвумен Людмила Денісова оприлюднила оновлену інформацію про діагноз та стан дітей, які отруїлися в оздоровчому таборі "Орлятко" на Донеччині.

Про це Уповноажена ВР України з прав людини написала на своїй сторінці у Facebook.

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Дизентерія підтверджена у 56 дітей і 4 дорослих. Наразі у лікарні міста Слов’янська у 22 осіб підтверджений діагноз, у стаціонарі перебувають 16 дітей. Лимани – у 5 підтверджений діагноз, у стаціонарі зараз 7 дітей. Краматорськ – у 22 підтверджений діагноз, у стаціонарі – 1 дитина та 1 дорослий. Мирноград – підтверджений діагноз у 6, у стаціонарі перебувають 3 людини. Костянтинівка – підтверджений діагноз у одного, у стаціонарі також – одна людина. Дружківка – підтверджений діагноз у 4, у стаціонарі – 7 осіб,
– проінформувала Денісова.

Окрім цього, вона зазначила, що на цей момент стан хворих – "ближче до задовільного".

За словами омбудсвумен, постраждалі завершують курс антибактеріальної терапії, 30 дітей готують до виписки з лікарень.

Нагадаємо, 17 липня в таборі "Орлятко" Донеччині отруїлася 91 особа, з яких 76 – діти. Пізніше у частини дітей, які отруїлися в таборі, виявили гостру дизентерію.

Що таке дизентерія?Інфекційне захворювання, яке передається від людини до людини. Порушення правил особистої гігієни та вимог санітарного законодавства призводить до серйозних наслідків у вигляді порушення здоров’я громадян (у цьому випадку - дітей) та соціального напруження в громадах.

Теги: Новини України Новини Донецька Діти і неповнолітні отруєння
Джерело: 24 канал
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