Масове отруєння в оздоровчому таборі "Орлятко": відомо, якими стравами отруїлися діти

Медики назвали причину отруєння 56 дітей у літньому таборі "Орлятко", що на Донеччині. Наразі майже всіх дітей вже виписали з лікарень, у більшості стан здоров'я задовільний.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Як повідомили медики, зараз в лікарнях перебувають 4 людини. Проте їх також найближчими днями буде виписано, так як вони закінчують курс лікування.

У Донецькому обласному лабораторному центрі підтвердили, що у дітей дійсно гостра дизентерія Зонне. Це захворювання передається лише від людини до людини. Найімовірніше, працівники їдальні, які хворіють на дизентерію, брудними руками розкладали їжу дітям. ІЦ дизентерія перейшла до дітей під час вживання борщу по-українськи та з вівсяної каші.

"Джерелом захворювання була співробітниця харчоблоку, яка була носієм. Тобто, у неї не було клінічних проявів, а збудник в ній був присутній. Через те, що на підприємстві було безліч санітарних порушень, стало можливим зараження їжі, яку давали дітям", – пояснили медики.

Нагадаємо, 17 липня в таборі "Орлятко" Донеччині отруїлася 91 особа, з яких 76 – діти. Пізніше у частини дітей, які отруїлися в таборі, виявили гостру дизентерію.

Що таке дизентерія?Інфекційне захворювання, яке передається від людини до людини. Порушення правил особистої гігієни та вимог санітарного законодавства призводить до серйозних наслідків у вигляді порушення здоров’я громадян (у цьому випадку - дітей) та соціального напруження в громадах.