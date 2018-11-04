17:51
4 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Масове вбивство в коледжі у Керчі: у мережі з'явилось моторошне листування стрільця

      1458 Читать новость на русском
      У мережі з'явилось моторошне листування стрільця, який влаштував масове вбивство у Керчі
      У мережі з'явилось моторошне листування стрільця, який влаштував масове вбивство у Керчі / Фото з відкритих джерел

      Користувачі соціальних мереж стверджують, що знайшли фейковий акаунт Владислава Рослякова, який влаштував смертельну стрілянину та вибухи в коледжі в окупованій Керчі. Стрілець нібито писав знайомим про те, що володіє зброєю і хоче померти.

      Особисте листування Рослякова опублікували в інтернет-спільноті 2ch.

      Читайте також: Масова бійня у коледжі Керчі: окупанти цинічно відмовилися платити компенсацію постраждалій

      Так, у Telegram-каналі спільноти користувачі зазначають, що вдалось зламати фейковий аккаунт Рослякова. Він начебто використовував вигадане ім'я "Анатолій Смірнов".

      На опублікованих світлинах із листуванням видно, що "Смірнов" розповідає знайомим дівчатам про свою пристрасть до стрілянини. Зокрема, він зізнається, що інколи стріляє "по тваринах і людях". Окрім того, хлопець каже, що у нього не було друзів.

      Він також натякає на думки про самогубство та обіцяє влаштувати собі "відмінний випускний".

      Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі

      Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі

      Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі
      Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі

      Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі

      Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі

      Смертельна стрілянина в коледжі у Керчі

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень. За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

      Дивіться відео про масовий розстріл у Керчі:

      МАСОВА БІЙНЯ В КОЛЕДЖІ КЕРЧІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
      Теги: Новини України Жертви Анексія Криму Вибух Керч Теракт в коледжі у Керчі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Идти на выбори, или не идти? – вот в чем вопрос
      сьогодні , 16:00 Идти на выбори, или не идти? – вот в чем вопрос
      Юрий Касьянов
      Скільки нападів на активістів в Україні скоєно з початку року: дані правозахисників
      сьогодні , 15:03 Скільки нападів на активістів в Україні скоєно з початку року: дані правозахисників
      Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі
      сьогодні , 14:01 Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі
      Дмитро Гнап
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      сьогодні , 13:59 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      Євгенія Мазур
      Как украинцев призывают полюбить офшоры и помочь маленькому олигарху
      сьогодні , 13:00 Как украинцев призывают полюбить офшоры и помочь маленькому олигарху
      Сергій Фурса
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук