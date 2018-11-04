Масове вбивство в коледжі у Керчі: у мережі з'явилось моторошне листування стрільця

Користувачі соціальних мереж стверджують, що знайшли фейковий акаунт Владислава Рослякова, який влаштував смертельну стрілянину та вибухи в коледжі в окупованій Керчі. Стрілець нібито писав знайомим про те, що володіє зброєю і хоче померти.

Особисте листування Рослякова опублікували в інтернет-спільноті 2ch.

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Так, у Telegram-каналі спільноти користувачі зазначають, що вдалось зламати фейковий аккаунт Рослякова. Він начебто використовував вигадане ім'я "Анатолій Смірнов".

На опублікованих світлинах із листуванням видно, що "Смірнов" розповідає знайомим дівчатам про свою пристрасть до стрілянини. Зокрема, він зізнається, що інколи стріляє "по тваринах і людях". Окрім того, хлопець каже, що у нього не було друзів.

Він також натякає на думки про самогубство та обіцяє влаштувати собі "відмінний випускний".











Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.



Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень. За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

Дивіться відео про масовий розстріл у Керчі: