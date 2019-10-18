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      Масове зґвалтування: дві дівчини стали жертвами 10 чоловіків, – ЗМІ

      5059 Читать новость на русском
      Дівчата познайомилися із кривдником в інтернеті
      Дівчата познайомилися із кривдником в інтернеті / unsplash.com

      В Одесі двоє дівчат 15-ти і 17-ти років стали жертвами насилля. Ідеться про масове зґвалтування за участі 10 чоловіків.

      Нічого не підозрюючи, дві неповнолітні дівчини після спілкування з чоловіками в інтернеті погодилися на зустріч. У поліції Одеси розповіли, що чоловік привіз їх із Біляївки до Одеси на авто.

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      Опісля він відвіз дівчат до будинку, де їх зґвалтували. Як пише 7 канал, над дівчатами знущалися аж 10 чоловіків. Одну з них вдарили по обличчю. Цю попередню інформацію наразі перевіряють, однак поліція вже відкрила кримінальну справу щодо зґвалтування.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінальні новини Новини України Кримінал Діти і неповнолітні Новини Одеси
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