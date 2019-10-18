Масове зґвалтування: дві дівчини стали жертвами 10 чоловіків, – ЗМІ

В Одесі двоє дівчат 15-ти і 17-ти років стали жертвами насилля. Ідеться про масове зґвалтування за участі 10 чоловіків.

Нічого не підозрюючи, дві неповнолітні дівчини після спілкування з чоловіками в інтернеті погодилися на зустріч. У поліції Одеси розповіли, що чоловік привіз їх із Біляївки до Одеси на авто.

Читайте також: Чоловік зґвалтував 5-річну доньку своїх знайомих

Опісля він відвіз дівчат до будинку, де їх зґвалтували. Як пише 7 канал, над дівчатами знущалися аж 10 чоловіків. Одну з них вдарили по обличчю. Цю попередню інформацію наразі перевіряють, однак поліція вже відкрила кримінальну справу щодо зґвалтування.