Масове зґвалтування: дві дівчини стали жертвами 10 чоловіків, – ЗМІ
В Одесі двоє дівчат 15-ти і 17-ти років стали жертвами насилля. Ідеться про масове зґвалтування за участі 10 чоловіків.
Нічого не підозрюючи, дві неповнолітні дівчини після спілкування з чоловіками в інтернеті погодилися на зустріч. У поліції Одеси розповіли, що чоловік привіз їх із Біляївки до Одеси на авто.
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Опісля він відвіз дівчат до будинку, де їх зґвалтували. Як пише 7 канал, над дівчатами знущалися аж 10 чоловіків. Одну з них вдарили по обличчю. Цю попередню інформацію наразі перевіряють, однак поліція вже відкрила кримінальну справу щодо зґвалтування.
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