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Масові протести у Казахстані: поліція затримала десятки людей

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У кількох містах Казахстану тривають несанкціоновані опозиційні мітинги
У кількох містах Казахстану тривають несанкціоновані опозиційні мітинги / elbacity.press

У кількох містах Казахстану тривають несанкціоновані опозиційні мітинги. Поліція вже затримала декілька десятків демонстрантів, які прийшли на заборонені акції протесту.

У найбільшому місті Алмати і столиці Астані поліція пообгороджувала заявлені місця акцій і обшуковувала й допитувала всіх, хто намагався пройти всередину, передає "Радіо Свобода".

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Такі радикальні дії поліції зумовлені тим, що організатором акцій протесту по країні є заборонений у Казахстані опозиційний рух "Демократичний вибір Казахстану".

Лідери руху закликали людей через соцмережі прийти на акції з заявленою метою домогтися від влади безплатної освіти для всієї молоді країни.

Правоохоронці попереджали людей не брати участі в цих акціях, десятки активістів у різних містах країни викликали попередніми днями до поліції на застережні бесіди.

Наразі точна кількість затриманих демонстрантів не відома.

Зазначається, що "Демократичний вибір Казахстану" – це проект опозиціонера-вигнанця Мухтара Аблязова, який 2009 року втік із Казахстану, коли казахстанська влада відібрала в нього контроль за його банком, і відтоді живе у країнах Європейського союзу. У травні суд у Казахстані визнав цей рух "екстремістською організацією" і заборонив його.

Теги: Новини політики Новини Казахстану протести
Джерело: 24 Канал
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