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      Масові протести "євробляхерів" та конфлікт в Азовському морі – топ-5 відео тижня

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      Відео тижня
      Відео тижня / Фото з відкритих джерел

      Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Взяли в заручники країну: хто стоїть за шантажем "євробляхерів"

      "Євробляхери" знову заблокували дороги – тепер не лише в урядовому кварталі столиці, а по всій країні. Власники авто на іноземній реєстрації вимагають від депутатів змінити закони про розмитнення авто, які ті прийняли. 23 листопада Петро Порошенко підписав скандальний закон, який  легалізує ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

      Дивіться відео про протести євробляхерів: 

      Конфлікт в Азовському морі: Росія почала активну мілітарізацію

      Росія вже давно активно мілітаризує Азовські води. А сьогодні, 25 листопада, Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Дивіться відео про військову активність Росії в Азовському морі: 

       Журналісти оприлюднили нові прізвища у справі Катерини Гандзюк

      20 листопада у Києві відбулося друге засідання тимчасової слідчої комісії, яка розслідує вбивство Катерини Гандзюк та напади на інших активістів. До столиці приїхав мер Херсона Володимир Миколаєнко. Каже: його радниця ще у перший день після нападу озвучила ім’я винуватця. Проте членам Тимчасової слідчої комісії конкретних прізвищ не називав. Натомість, їх назвали журналісти.

      Дивіться відео про розслідування вбивства справи активістки Гандзюк: 

      Військовий та волонтерка відкрили унікальне кафе у Львові

      В одному із львівських кафе пропонують поринути в атмосферу галицької квартири. Тут усе по-домашньому: і інтер'єр, і страви, якими частують, та й атмосфера загалом. Цікавим є не лише концепція закладу, а й історія його творців. Ірину та Миколу поєднала війна.

      Дивіться відео про незвичне кафе у Львові: 

      "Чорна п'ятниця" в Україні: що купували та скільки витрачали

      І бійки, і стрілянина, і навіть один загиблий та двоє поранених: так "Чорна п'ятниця", день шалених знижок, тривала у США. В Україні теж влаштовували розпродажі, однак у нас відбувалося все не так драматично.

      Дивіться відео про те, як скуплялися українці:  


       

      Теги: Новини України Авто на єврономерах Конфлікт в Азовському морі Катерина Гандзюк Новини Львова Відео тижня
      Джерело: 24 канал
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