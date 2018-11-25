Масові протести "євробляхерів" та конфлікт в Азовському морі – топ-5 відео тижня

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Взяли в заручники країну: хто стоїть за шантажем "євробляхерів"

"Євробляхери" знову заблокували дороги – тепер не лише в урядовому кварталі столиці, а по всій країні. Власники авто на іноземній реєстрації вимагають від депутатів змінити закони про розмитнення авто, які ті прийняли. 23 листопада Петро Порошенко підписав скандальний закон, який легалізує ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

Дивіться відео про протести євробляхерів:

Конфлікт в Азовському морі: Росія почала активну мілітарізацію

Росія вже давно активно мілітаризує Азовські води. А сьогодні, 25 листопада, Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

Дивіться відео про військову активність Росії в Азовському морі:

Журналісти оприлюднили нові прізвища у справі Катерини Гандзюк

20 листопада у Києві відбулося друге засідання тимчасової слідчої комісії, яка розслідує вбивство Катерини Гандзюк та напади на інших активістів. До столиці приїхав мер Херсона Володимир Миколаєнко. Каже: його радниця ще у перший день після нападу озвучила ім’я винуватця. Проте членам Тимчасової слідчої комісії конкретних прізвищ не називав. Натомість, їх назвали журналісти.

Дивіться відео про розслідування вбивства справи активістки Гандзюк:

Військовий та волонтерка відкрили унікальне кафе у Львові

В одному із львівських кафе пропонують поринути в атмосферу галицької квартири. Тут усе по-домашньому: і інтер'єр, і страви, якими частують, та й атмосфера загалом. Цікавим є не лише концепція закладу, а й історія його творців. Ірину та Миколу поєднала війна.

Дивіться відео про незвичне кафе у Львові:

"Чорна п'ятниця" в Україні: що купували та скільки витрачали

І бійки, і стрілянина, і навіть один загиблий та двоє поранених: так "Чорна п'ятниця", день шалених знижок, тривала у США. В Україні теж влаштовували розпродажі, однак у нас відбувалося все не так драматично.

Дивіться відео про те, як скуплялися українці:



