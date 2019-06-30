16:57
30 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Масові псевдомінування в Україні: які наслідки неправдивих повідомлень

      101 Читать новость на русском

      Останні декілька років українські міста потопають від повідомлень про замінування. Найчастіше страждають вокзали, аеропорти, лікарні, торгові центри та метро. На їх перевірку залучають майже півсотні працівників, а тисячам людей створюють незручності та навіть збитки.

      Анонімне повідомлення про замінування, евакуація людей та годинна перевірка всієї станції. Лише за цей місяць Київський метрополітен "мінували" сім разів.

      Читайте також: У Києві "мінували" всі навчальні заклади, пологові будинки та ТЦ

      "Ми не знаємо скільки це буде тривати. Але ви розумієте, ситуація в країні така, що кожен раз може бути реально небезпечним", – розповіла радниця начальника комунального підприємства Київський метрополітен Наталка Макогон.

      У 2014 році у нас були перші виклики. Ми знайшли вже механізми та відпрацювали алгоритми з поліцією, СБУ та зі всіма правоохоронними службами,
      – додала радниця начальника комунального підприємства Київський метрополітен Наталка Макогон.

      На такі виклики виїжджає щонайменше 30 працівників. І за ці пів року псевдомінувань у Міністерстві внутрішніх справ нарахували майже дві тисячі. Збитки за один виклик в середньому сягають від 40 до 50 тисяч гривень.

      "Це рекордна цифра, якої не було ніколи. Левова частина таких повідомлень здійснені за допомогою сучасних сервісів, програмних IP-телефонія або роботизованих різних програм через електронну пошту, – пояснив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

      Артем Шевченко
      Артем Шевченко

      І виявляється, що більшість таких повідомлень надходить з території Росії та окупованих нею ОРДЛО та Криму.

      Якщо джерело знаходиться на Росії, то на цьому все відслідковування завершується. Щоб з'ясувати яка саме особа, з яким прізвищем зателефонувала, то треба взяти інформацію з російського провайдера. Російська влада жодної такої інформації не видає, ігнорує всі міжнародні запити і не тільки з України,
      – пояснив експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

      Кожен виїзд за фактом анонімного повідомлення про загрозу вибуху спеціалісти-вибухотехніки розцінюють як правдивий, тому під час перевірки з приміщень евакуюють людей. А у псевдозамінованих аеропортах та вокзалах, наприклад, затримують рейси.

      Заважають такі повідомлення і роботі екстрених служб, бо у лікарнях відкладають операції. Страждає і бізнес. Йдеться про торгові центри, які на другому місті за кількістю "мінувань".

      Замінування
      Замінування

      "Одна з мереж повідомила про збитки у розмірі понад 50 мільйонів гривень за місяць. Через вимушене припинення роботи, евакуацію мешканців і співробітників", – заявив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

      Читайте також: Фейкові замінування в Україні: МВС посилить відповідальність і реагуватиме по-іншому

      Не до сміху вже незабаром може стати таким "жартівникам". Правоохоронці хочуть посилити відповідальність за хибні повідомлення про замінування. І саджати за ґрати на шість років, конфіскуючи при цьому майно. А ще у планах в МВС навчитися завчасно перевіряти чи інформація про мінування не "фейк".

      blog_ava
      Медведчук придбав 80% акцій "Інтера" і планує купити ще канали, – ЗМІ
      сьогодні
      5089
      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Фейкові замінування Новини Києва Міністерство внутрішніх справ Поліція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Дело об отравлении Скрипалей: российская разведка пытается играть на опережение
      сьогодні , 16:00 Дело об отравлении Скрипалей: российская разведка пытается играть на опережение
      Злой Одессит 684
      Ставленики забудовника Вавриша: сумнівні кандидати від партії "Слуга народу"
      сьогодні , 15:00 Ставленики забудовника Вавриша: сумнівні кандидати від партії "Слуга народу"
      Сергій Лещенко 318
      Музичні новинки червня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      сьогодні , 13:00 Музичні новинки червня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      Олена Булан 411
      Россия хочет ввести крымских "депутатов" в ПАСЕ, чтобы легитимизировать оккупацию полуострова
      сьогодні , 12:10 Россия хочет ввести крымских "депутатов" в ПАСЕ, чтобы легитимизировать оккупацию полуострова
      Блог Медіа 959
      Головні новини 29 червня: розмови з Путіним про Україну, звинувачення моряків та заява УГКЦ
      сьогодні , 09:01 Головні новини 29 червня: розмови з Путіним про Україну, звинувачення моряків та заява УГКЦ
      5713
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук