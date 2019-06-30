Масові псевдомінування в Україні: які наслідки неправдивих повідомлень

Останні декілька років українські міста потопають від повідомлень про замінування. Найчастіше страждають вокзали, аеропорти, лікарні, торгові центри та метро. На їх перевірку залучають майже півсотні працівників, а тисячам людей створюють незручності та навіть збитки.

Анонімне повідомлення про замінування, евакуація людей та годинна перевірка всієї станції. Лише за цей місяць Київський метрополітен "мінували" сім разів.

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"Ми не знаємо скільки це буде тривати. Але ви розумієте, ситуація в країні така, що кожен раз може бути реально небезпечним", – розповіла радниця начальника комунального підприємства Київський метрополітен Наталка Макогон.

У 2014 році у нас були перші виклики. Ми знайшли вже механізми та відпрацювали алгоритми з поліцією, СБУ та зі всіма правоохоронними службами,

– додала радниця начальника комунального підприємства Київський метрополітен Наталка Макогон.

На такі виклики виїжджає щонайменше 30 працівників. І за ці пів року псевдомінувань у Міністерстві внутрішніх справ нарахували майже дві тисячі. Збитки за один виклик в середньому сягають від 40 до 50 тисяч гривень.

"Це рекордна цифра, якої не було ніколи. Левова частина таких повідомлень здійснені за допомогою сучасних сервісів, програмних IP-телефонія або роботизованих різних програм через електронну пошту, – пояснив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.



Артем Шевченко

І виявляється, що більшість таких повідомлень надходить з території Росії та окупованих нею ОРДЛО та Криму.

Якщо джерело знаходиться на Росії, то на цьому все відслідковування завершується. Щоб з'ясувати яка саме особа, з яким прізвищем зателефонувала, то треба взяти інформацію з російського провайдера. Російська влада жодної такої інформації не видає, ігнорує всі міжнародні запити і не тільки з України,

– пояснив експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

Кожен виїзд за фактом анонімного повідомлення про загрозу вибуху спеціалісти-вибухотехніки розцінюють як правдивий, тому під час перевірки з приміщень евакуюють людей. А у псевдозамінованих аеропортах та вокзалах, наприклад, затримують рейси.

Заважають такі повідомлення і роботі екстрених служб, бо у лікарнях відкладають операції. Страждає і бізнес. Йдеться про торгові центри, які на другому місті за кількістю "мінувань".



Замінування

"Одна з мереж повідомила про збитки у розмірі понад 50 мільйонів гривень за місяць. Через вимушене припинення роботи, евакуацію мешканців і співробітників", – заявив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

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Не до сміху вже незабаром може стати таким "жартівникам". Правоохоронці хочуть посилити відповідальність за хибні повідомлення про замінування. І саджати за ґрати на шість років, конфіскуючи при цьому майно. А ще у планах в МВС навчитися завчасно перевіряти чи інформація про мінування не "фейк".