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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Масово їдуть до Києва: поліція зупинила автобуси із підозрілими молодиками

      21041 Читать новость на русском
      На в'їзді до Києва поліція перевіряє автобуси
      На в'їзді до Києва поліція перевіряє автобуси / Нацполіція України

      Правоохоронці перевіряють автобуси, які їдуть у напрямку Києва. Вони везуть до столиці молодиків спортивної зовнішності із інших областях України.

      За годину до завершення позачергових виборів правоохоронці отримали низку повідомлень про підозрілі автобуси, про це повідомляє прес-служба поліції Київщини.

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      Зокрема, такі звернення надійшли від жителів Броварів, Борисполя та Василькова. 

      Під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції дійсно виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни і їдуть до Києва,
      – інформують правоохоронці.

      Документів молодики при собі не мають, деякі з них називають себе "охоронцями фірми". 


      Поліція затримала численні автобуси із невідомими під Києвом  

      Поліція наразі з’ясовує мету такої"вечірньої подорожі".

       

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Поліція Новини Києва День виборів
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