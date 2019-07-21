Масово їдуть до Києва: поліція зупинила автобуси із підозрілими молодиками

Правоохоронці перевіряють автобуси, які їдуть у напрямку Києва. Вони везуть до столиці молодиків спортивної зовнішності із інших областях України.

За годину до завершення позачергових виборів правоохоронці отримали низку повідомлень про підозрілі автобуси, про це повідомляє прес-служба поліції Київщини.

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Зокрема, такі звернення надійшли від жителів Броварів, Борисполя та Василькова.

Під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції дійсно виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни і їдуть до Києва,

– інформують правоохоронці.

Документів молодики при собі не мають, деякі з них називають себе "охоронцями фірми".



Поліція затримала численні автобуси із невідомими під Києвом

Поліція наразі з’ясовує мету такої"вечірньої подорожі".