Дослідники вивчали північно-західний сектор колишнього спецоб'єкта НКВС "Татарка". Він розташований на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги.

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Кількість жертв поки не підрахували

Наразі могильники лише локалізуються, про кількість жертв говорити зарано, адже підрахунки ще не проводили. Проте в Українському інституті національної пам'яті кажуть, що цей об'єкт – один із найбільших в Україні.

Могильники розташовані навіть на території військової частини

Як зазначив краєзнавець Олександр Бабіч, могильники розташовані навіть на території військової частини, що розташована поблизу полігону. Про це свідчить логіка поховань та інформація, зібрана дослідниками. Також не дослідили ті зони, де вже прокладені електрокабелі.

Тож, про те, якою кров'ю в Одесі встановлювали радянську владу, можемо тільки здогадуватися,

– додали в УІНП:Південь.

Дивіться фото з Одеси / Фото УІНП:

Раніше оприлюднили списки так званих "неблагонадійних" у СРСР

Зазначимо, що нещодавно меморіальний центр Голокосту Бабин Яр оприлюднив документи так званих "неблагонадійних" людей часів СРСР. Мовиться про 135 тисяч осіб – і це лише люди з Києва та області.

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У картках вказана інформація про людей, їхніх родичів, а також «політична» причина потрапляння у цей перелік.