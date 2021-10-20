Масштабна ДТП на Одещині з загиблими: поліція затримала водія вантажівки

Правоохоронці затримали водія, причетного до масштабної ДТП на Одещині. Жертвами аварії стали 3 людей.

За попередніми даними, водій Volkswagen скоїв зіткнення з тягачем DAF, який рухався попереду. Аварія відбулася в умовах обмеженої видимості через туман.

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Після зіткнення обидві автівки зупинилися на проїзній частині. Згодом на місце трагедії під'їхали автомобіль ВАЗ, а також – мікроавтобус з пасажирами.

Водії побачили аварію та зупинилися. У той самий час у зазначеному напрямку рухалася ще одна вантажівка. Її водій допустив зіткнення з іншими транспортними засобами. Як наслідок, сталося загоряння.

Що відомо про жертв і постраждалих

Жертвами ДТП стали 3 людей. Зокрема, пасажирка Volkswagen 1985 року народження, а також водій першої вантажівки – 1991 року народження. Особу третьої жертви наразі не встановили.

Окрім того, до лікарні госпіталізували 12 людей. Серед них – 2 неповнолітніх.

Водій BMW влетів у фуру

У Дніпрі у ніч з 19 на 20 жовтня водій BMW 320d не впорався з керуванням та в'їхав у припарковану вантажівку.

Жертвою ДТП стала одна людина. Окрім того, відомо про щонайменше одного постраждалого – водія BMW. Його госпіталізували з легкими травмами.

Над ліквідацією наслідків ДТП працювали 6 рятувальників та 2 одиниці спец техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Допис з фейсбук-сторінки Поліції Одеської області

На Одещині поліцейські затримали водія, причетного до масштабної ДТП

Попередньо встановлено: водій автомобіля VOLKSWAGEN, рухаючись у напрямку Одеси в умовах обмеженої видимості через туман, скоїв зіткнення з тягачем DAF, який рухався попереду у попутному напрямку. Після зіткнення обидва транспортних засоби зупинилися на проїзній частині. Слідом під’їхали автомобіль ВАЗ та мікроавтобус з пасажирами, водії яких, побачивши аварію, також зупинилися на проїзній частині. У цей час у зазначеному напрямку рухався ще один автопоїзд DAF, водій якого допустив зіткнення з іншими транспортними засобами, внаслідок чого сталося їх загорання.

В аварії загинули троє людей - пасажирка легкового Volkswagen, 1985 р.н., та водій першої вантажівки, 1991 р.н. Особа третього загиблого наразі встановлюється.

До лікарні з різними травмами доставлені дванадцять осіб. Серед них – неповнолітні віком 15-ти та 16-ти років.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. 32-річний водій вантажного автомобіля DAF затриманий порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії.