В Одесі на проспекті Небесної Сотні ввечері 12 травня сталася масштабна ДТП. Через одного роззяву зіштовхнулись 5 авто, а рух на дорозі значно сповільнився.

На щастя, обійшлось без жертв. На водія, який порушив швидкісний режим, склали адмінпротокол. Актуально У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група каналу "НТН" Що відомо про ДТП Винною у крупній аварії була водійка легковика Renault.

Вона їхала зашвидко, а потім – екстрено гальмувала.

Аварія з 5 авто в Одесі / Фото телеграм "Одесса Сейчас" Попри це все одно вона в'їхала у Daewoo, а той – в попередню машину, і так з інерцією зіштовхнулись 5 авто.

Усі легковики отримали механічні пошкодження.

В Одесі зіштовхнулись 5 авто/ Фото телеграм "Одесса Сейчас" Зверніть увагу! Нещодавно в Одесі трапилась ДТП: авто Mitsubishi Outlander врізався в припаркований Mercedes Sprinter. Водійку легковика затисло в салоні. Для її звільнення викликали рятувальник. Проте, в аварії обійшлося без жертв.