Масштабна ДТП в Одесі: через одного водія зіштовхнулись 5 авто – фото
В Одесі на проспекті Небесної Сотні ввечері 12 травня сталася масштабна ДТП. Через одного роззяву зіштовхнулись 5 авто, а рух на дорозі значно сповільнився.
Джерело:телеграм "Одесса Сейчас"
На щастя, обійшлось без жертв. На водія, який порушив швидкісний режим, склали адмінпротокол.
Актуально У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група каналу "НТН"
Що відомо про ДТП
- Винною у крупній аварії була водійка легковика Renault.
- Вона їхала зашвидко, а потім – екстрено гальмувала.
Аварія з 5 авто в Одесі / Фото телеграм "Одесса Сейчас"
- Попри це все одно вона в'їхала у Daewoo, а той – в попередню машину, і так з інерцією зіштовхнулись 5 авто.
- Усі легковики отримали механічні пошкодження.
В Одесі зіштовхнулись 5 авто/ Фото телеграм "Одесса Сейчас"
Поділитися новиною