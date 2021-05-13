Масштабна ДТП в Одесі: через одного водія зіштовхнулись 5 авто – фото

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В Одесі на проспекті Небесної Сотні ввечері 12 травня сталася масштабна ДТП. Через одного роззяву зіштовхнулись 5 авто, а рух на дорозі значно сповільнився.

Джерело:

телеграм "Одесса Сейчас"

На щастя, обійшлось без жертв. На водія, який порушив швидкісний режим, склали адмінпротокол.

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Що відомо про ДТП

  • Винною у крупній аварії була водійка легковика Renault.
  • Вона їхала зашвидко, а потім – екстрено гальмувала.


Аварія з 5 авто в Одесі / Фото телеграм "Одесса Сейчас"

  • Попри це все одно вона в'їхала у Daewoo, а той – в попередню машину, і так з інерцією зіштовхнулись 5 авто.
  • Усі легковики отримали механічні пошкодження.


В Одесі зіштовхнулись 5 авто/ Фото телеграм "Одесса Сейчас"

Зверніть увагу! Нещодавно в Одесі трапилась ДТП: авто Mitsubishi Outlander врізався в припаркований Mercedes Sprinter. Водійку легковика затисло в салоні. Для її звільнення викликали рятувальник. Проте, в аварії обійшлося без жертв.