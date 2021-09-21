Масштабна пожежа в чугуївській школі: коли учні повернуться за парти

У Чугуєві на Харківщині ввечері 19 вересня сталася велика пожежа. Вогонь повністю охопив спортзал, а також частину іншого приміщення. Учні молодших класів цієї школи повернуться за парти вже 22 вересня.

А ось для 6-11 класів адміністрація розглядає кілька варіантів навчання.Це пояснюють тим, що пожежа пошкодила спортивну залу і 2 класи — кабінети хімії та літератури.

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Частини даху, які горіли / Фото Суспільне

Розглядають 3 варіанти

Про це 20 вересня розповіла заступниця начальника управління освіти Чугуївської міської ради Марина Реброва. За її словами, приміщення молодшої школи практично неушкоджені. Проте першачки все ж не будуть іти до школи принаймні 2 дні.

Проте це не означає, що в них вихідний, оскільки діти вчаться дистанційно. А ось щодо учнів 6-11 класів все значно важче. Оскільки тепер потрібно придумати, де проводити їхні уроки.



Один з варіантів — навчання у другу зміну в сусідній школі №1. Другий — навчання у вільних приміщеннях школи №5. Ця школа дещо віддалена, приблизно кілометр від школи до школи, але є можливість вивести окремо цілий поверх, щоб перевести учнів. І третій варіант — на певний період запровадити дистанційне навчання,

– сказала Реброва.

Також чиновниця розповіла, що в школі навчаються 363 дитини. Для того, щоб обрати оптимальний варіант навчання, Управління освіти буде спілкуватися про це із батьками школярів.



Спортзал, де сталася ця пожежа / Фото Суспільне

Коротко про цю пожежу

Про те, що горять приміщення школи, рятувальникам повідомили о 19:28. Приблизно за 2 години вони локалізували пожежу. Проте повністю її загасити вдалося лише через 10 годин.

Там палали дерев'яні конструкції даху, а також перекриття спортзалу. Слід зазначити, що незадовго до цього там проводили інспекцію дотримання правил пожежної безпеки. Фахівці ДСНС виявили кілька порушень, зокрема, відсутність пожежної сигналізації, а також не оброблені вогнезахисним розчином дерев'яні конструкції.

Через це Управління освіти оголосило тендер про встановлення системи пожежної сигналізації. На це планували витратити 292 тисячі гривень, однак роботи так і не почалися.