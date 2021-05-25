Вогонь охопив площу близько 150 квадратних метрів. Вогнеборці докладають зусиль, щоб ліквідувати пожежу.

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Що відомо про пожежу

  • Про пожежу у ДСНС повідомили о 16:47.
  • Згоряння відбулося у 5-поверховій виробничій будівлі.

Пожежа на заводі: відео

  • Вогнеборці врятували одного з працівників заводу.
  • За інформацією ДСНС горить тканина в рулонах.
  • На місці працює 8 автоцистерн, 3 автодрабини, 4 допоміжні одиниці техніки та 60 рятувальників.
  • Пожежу вдалося локалізувати о 18:15, проте станом на 19:00 її ще повністю не ліквідували.