Масштабна пожежа у Харкові: горів завод "Комунар" – фото, відео

У Харкові сталася пожежа у виробничій будівлі на території заводу "Комунар". За інформацією ДСНС горіло приміщення на 4 поверсі.
Вогонь охопив площу близько 150 квадратних метрів. Вогнеборці докладають зусиль, щоб ліквідувати пожежу.
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Що відомо про пожежу
- Про пожежу у ДСНС повідомили о 16:47.
- Згоряння відбулося у 5-поверховій виробничій будівлі.
Пожежа на заводі: відео
- Вогнеборці врятували одного з працівників заводу.
- За інформацією ДСНС горить тканина в рулонах.
- На місці працює 8 автоцистерн, 3 автодрабини, 4 допоміжні одиниці техніки та 60 рятувальників.
- Пожежу вдалося локалізувати о 18:15, повністю ліквідували о 20:23.
- Загиблих або постраждалих немає.