Масштабна пожежа сталася у школі в Чугуєві – спортзал згорів ущент

Пожежа у школі сталася ввечері 19 вересня у Чугуєві Харківської області. Попередньо, все почалося у спортзалі, згодом вогонь пошкодив й інші навчальні приміщення.

Пів сотні рятувальників та 12 пожежних машин боролися з вогнем і, зрештою, локалізували його. Учнів школи, ймовірно, тимчасово переведуть на дистанційне навчання або до інших закладів.

Читайте також Вибух і пожежа квартири в Кривому Розі: розповіли деталі інциденту

Пожежа у школі в Чугуєві: усі подробиці

Пожежа сталася у чугуївській школі № 2 у Харківській області. 19 вересня о 19:28 у місцевому відділенні Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали повідомлення про займання у спортзалі школи на вулиці Гвардійській, 43.

Як пише Суспільне, речник ДСНС Харківщини Євген Василенко розповів подробиці:

Пожежа почалася на даху, спалахнуло дерев'яне перекриття.

У школі на момент займання був тільки сторож, він не постраждав.

Міська голова Чугуєва Галина Мінаєва розповіла, що через наслідки пожежі 20 вересня учні школи навчатимуться дистанційно.

Спортзал та частково навчальний корпус зачепило. Залежно від об'єму вигорілого будемо визначати: можливо, переведемо (учнів – 24 канал) в інші школи. Поки зарано казати. Завтра – післязавтра поговоримо з директором і визначимося,

– сказала Мінаєва.

У ДСНС Харківщини додали, що згоріло приблизно 500 квадратних метрів приміщень. Локалізувати вогонь вдалося о 22:02. Усього з вогнем боролися 50 надзвичайників та 12 пожежних машин.

У Чугуєві горіла школа: фото ДСНС та з фейсбуку Миколи Ганджі

Інші резонансні надзвичайні події минулої доби: